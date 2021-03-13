TEITUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., Havacı Kadınlar Haftası etkinlikleri kapsamında kız öğrencilerle çevrimiçi etkinlikle bir araya geldi.

TEI YouTube kanalından canlı yayınlanan “Söz Havacı Kadınlarda” söyleşisinde İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Yeliz Çetinkaya, Turboşaft Sistem Tasarım Entegrasyon Müdürü Fatoş Bahar Çekyay ve Kalite Sistem ve Sertifikasyon Teknik Lideri Ayşin Özkan, sektöre giriş hikâyelerini ve deneyimlerini anlatırlarken aynı zamanda kız öğrencilerin sorularını da yanıtladılar. Söyleşinin ardından düzenlenen bilgi yarışmasında en yüksek puanı alan katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Dünya Havacı Kadınlar Haftası, dünyanın ilk kadın pilotunun lisans alma tarihi anısına her yıl 8 Mart’ı kapsayan haftada; kız öğrencilere havacılık sektörünü tanıtmak, onlara ilham kaynağı olabilmek amacıyla çeşitli etkinliklerle 11 yıldır kutlanıyor. TEI, 2016 yılından beri bu kapsamda düzenlediği etkinliklerle “En İyi Organizatör”, “En Üretken Etkinlik Düzenleyicisi”, “Kadın Çalışanlarına En Çok Değer Veren İşletme” gibi dünya çapında ödüller almıştı.

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