Mühürlenen iş yerinde 38 kişi kumar oynarken yakalandı

Eskişehir'de daha önce mühürlenerek kapatılan ruhsatsız iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 38 kişiye 166 bin 250 lira para cezası verildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Odunpazarı ilçesi Hoşnudiye mahallesi Atatürk caddesi'nde bulunan ve daha önce mühürlenen iş yerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 38 kişiyi kumar oynarken yakalandı. Kumar oynarken yakalanan kişilere yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan toplam 166 bin 250 lira para cezası kesildi.
İş yeri sahibi Gökhan M. İse "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” ve “mühür fekki" suçlamalarıyla gözaltına alındı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.