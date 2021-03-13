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Eskişehir´de kumar oynayan 38 kişiye 166 bin lira ceza

DHA

Eskişehir´de kumar oynayan 38 kişiye 166 bin lira ceza


ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR´de, daha önce mühürlenen ruhsatsız iş yerinde kumar oynarken yakalanan 38 kişiye 166 bin 250 lira ceza uygulandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi´ndeki bir işyerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 38 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kimlikleri tespit edilen 38 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ve kumar oynamaktan toplam 166 bin 250 lira ceza uygulandı. İş yeri sorumlusu Gökhan M. hakkında ise `kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak´ ve `bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak´ suçlarından soruşturma başlatıldı. İş yerinin daha önce de kumar oynatıldığı için mühürlendiği belirlendi. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-03-13 15:33:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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