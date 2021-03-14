Hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişi tutuklandı

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Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 14 kişi polis ekiplerinin belirlediği adreslere düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından haklarında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 14 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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