Kaçak yollardan içki satan şüpheliye 29 bin 698 lira para cezası

Eskişehir'de yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak kaçak yollardan içki sattığı öne sürülen şüpheliye 29 bin 698 lira para ceza uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçilerinin denetimi esnasında Büyükdere Mahallesi'nde dur ihtarına uymayıp motosikletiyle kaçan O.K. kovalamaca sonucu yakaladı. Motosiklette yapılan aramada çok sayıda içki ve pos cihazı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliye belirtilen adres dışında satış yapmaktan 10 bin, yetki belgesiz satış yapmaktan 17 bin, ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 lira olmak üzere toplam 29 bin 698 lira cezai işlem uygulandı.

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