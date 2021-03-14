Kardeş belediye Döğer'den ziyaret

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Mart 2020’de imzalanan protokol ile kardeş kentlerinden biri olan Döğer Belediyesi’nin Başkanı Mehmet Demirel ile bir araya geldi.

Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ı ziyaret etti. Eskişehir Döğerliler Dernek Başkanı Ahmet Karavil’in de bulunduğu ziyarette Başkan Ataç ve Başkan Demirel, iki belediye arasındaki iş birliği üzerine görüş alışverişinde bulundu. Döğerlilerin, Eskişehir için önemli bir yeri olduğunu ifade eden Başkan Ataç yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.