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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tepebaşı’nda çocuklar sağlıkla gülümsüyor

İHA

Tepebaşı’nda çocuklar sağlıkla gülümsüyor

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ni ziyaret etti. Başkan Ataç, çocukların kaliteli hizmeti ücretsiz aldıklarını kaydederek, "Sağlıkla geleceğe gülümsemeleri için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Ziyaretinde merkezi gezen Başkan Ataç yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Polikliniğin örnek bir sosyal belediyecilik çalışması olduğunu ifade eden Başkan Ataç, aynı zamanda koruyucu hekimlik adına da önemli bir örnek teşkil ettiğini kaydetti. Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nden yararlanan çocuk sayısına değinen Başkan Ataç, “2013 yılında hizmete giren ve hiçbir ücret talep edilmeyen Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde bugüne kadar 61 bin 744 çocuğumuz sağlık taramasından geçirildi. Poliklinikte tedavisi gerçekleştirilen çocuk sayısı ise 30 binin üzerinde. Türkiye’de 4’üncü Eskişehir’de ilk olan poliklinik, kısa sürede gerçekleştirdiği çalışmalar ile Eskişehir’in örnek gösterilen bir merkezi haline geldi. Diğer taraftan dünyamızın başına bela olan koronavirüs ile bir kez daha koruyucu hekimliğin önemini anlamış olduk. Bir hekim olarak daima koruyucu hekimlikten yana oldum ve bu konunun önemine dikkat çekiyorum. Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimiz de sosyal bir proje olmasının yanı sıra koruyucu hekimlik adına da değerli bir önek. Kentimizin çocuklarına kaliteli hizmeti ücretsiz biçimde sunarken, sağlıkla geleceğe gülümsemeleri için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile merkezimizde görev yapan ekibimizin ve tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutluyor, sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.
Başkan Ataç’a incelemelerinde Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu da eşlik etti. Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Şirintepe Mahallesi Alınca Caddesi No: 5 adresinde hizmet veriyor.

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