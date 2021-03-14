Prof. Dr. Uğur Bilge'den “14 Mart Tıp Bayramı" mesajı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, “14 Mart Tıp Bayramı” nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Uğur Bilge mesajında, ‘‘Ülkemizde ilk kez Tıp Bayramı, İstanbul’un işgalini protesto amacıyla tıp öğrencileri ve doktorlar tarafından 14 Mart 1919’da kutlanmıştır. Yani, 14 Mart vatan savunmasının ve bağımsızlık mücadelesinin adıdır. Sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması adına her koşulda görev yapan sağlık çalışanlarımızın ortaya koyduğu çabanın değeri ölçüsüzdür. İnsanlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve halkımıza daha sağlıklı bir hayat sağlamak için bütün zorluklara rağmen gece gündüz demeden onurlu ve kutsal bir görevi büyük özveriyle yerine getiren sağlık çalışanlarımızı içtenlikle tebrik ediyorum" dedi.

Tüm dünyayı etkileyen Covid19 pandemi sürecinden geçtiğimizi belirten Prof. Dr. Uğur Bilge, “Bu zorlu süreçte ülkemizde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız oldu. Onlara Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum” ifadelerine yer verdi. İl Sağlık Müdürü Bilge, mesajının devamında ise şunları kaydetti:

“Her zaman bu zorlu mesleği özveri içerisinde icra eden sağlık çalışanlarımız, bu yıl gece gündüz demeden korona virüse karşı olağanüstü fiziksel ve ruhsal bir mücadele içerisinde yer aldılar, almaya da devam ediyorlar. Bu zorlu süreçte hem kendilerinin hem de yakınlarının hastalanması endişesini yaşadılar. Aynı zamanda mesleklerini uygulayıp, hastalığın yayılmasını engellemeye ve hastalarımızı iyileştirmeye çalıştılar. Bu dönemde karşılarına çıkan güçlükler hiçbir zaman onları yıldırmadı. Bu kutsal görevi yaparken karşılık beklemeden, erdemli bir şekilde sadece mesleki sorumluluklarını yerine getirdiler. Bu özverileri, toplumun da motivasyon kaynağı oldu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı görev anlayışı ve çalışma heyecanıyla hareket edeceklerini biliyorum. İnsanı yaşatmayı, insanın acısını azaltmayı ve insanlığa daha sağlıklı bir yaşam sunmayı ilke edinen, bu kutsal saygın ve onurlu mesleği büyük fedakarlıklarla yerine getiren, en güç koşullarda bile sağlık hizmetlerinin her alanında özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, şükranlarımı sunuyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.