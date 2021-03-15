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TÜDAM'ın “İlgiden Bilgiye, Bilgiden Şuura Türk Dünyası Seminerleri” dizisi başladı

İHA

TÜDAM'ın “İlgiden Bilgiye, Bilgiden Şuura Türk Dünyası Seminerleri” dizisi başladı

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) tarafından başlatılan “İlgiden Bilgiye, Bilgiden Şuura Türk Dünyası Seminerleri” dizisi Prof. Dr. Nabi Avcı tarafından gerçekleştirilen, “Türk Dünyası’nın İletişim Sorunları” konulu seminer ile başladı.
TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat’ın moderatörlüğünü yaptığı seminerin açılış konuşmasını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal gerçekleştirdi. Çevrim içi ortamda gerçekleştirilen seminer, Anadolu Üniversitesi YouTube kanalından da canlı olarak yayınlandı. Seminerin açılış konuşmasında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal şunları söyledi: “Bu coğrafyada yaşayan soydaşlarımız başta olmak üzere birçok millet için Anadolu, tarih boyunca her zaman umudun, kardeşliğin ve dayanışmanın adı olmuştur. İsmi ile müsemma olan üniversitemiz de Türk dünyasıyla ilişkilerini her zaman en güçlü şekilde kurmaya, iyileştirmeye ve derinleştirmeye çalışan bir üniversitedir. Bu amaçla Sayın Bakanımızın öncülüğünde kurduğumuz Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, üniversitemizin Türk dünyasıyla ilişkilerimizi güçlendirme ve sürdürülebilir bir halde tutulmasına yönelik bir vizyonla kurulmuştur. Üniversitemiz, ülkemizle, Türk dünyasıyla ve bütün dünyayla ilişkilerimizi güçlendirme vizyonuna sahiptir. Bu bağlamda Türk dünyasıyla ilgili bilimsel ve sanatsal ilişkileri güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu seminer dizileriyle de hem şehrimizden hem ülkemizden hem de Türk dünyasından bilim insanlarını çevrim içi ortamda konuk ederek bu amacımıza hizmet etmeye çalışacağız. Bu seminerlerin, ülkemize, milletimize ve Türk dünyasına verimli olmasını; başarı ve fayda sağlamasını temenni ediyor ve bizi kırmayarak ilk konuşmasıyla katkıda bulunan sayın Bakanımız Prof. Dr. Nabi Avcı’ya çok teşekkür ediyorum. Yine seminerlerin hazırlanmasına emeği geçen TÜDAM Müdürümüz Pof. Dr. Kemal Polat ve çalışma arkadaşlarına da çok teşekkür ediyorum.”

Polat: “Programlarımızın hayırlı, uğurlu ve uzun ömürlü olmasını diliyorum”
Oturum başkanlığını yapan Anadolu Üniversitesi TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat ise seminer öncesi katılımcıları sevgi ve saygı ile selamlayarak şunları söyledi: “Bu program TÜDAM tarafından her ay yapılması planlanan Türk Dünyası Bilim Kültür söyleşilerinin ilkidir. Her ay, bir bilimsel bir de sanatsal ve kültürel içerikli olmak üzere iki program yapmayı planlıyoruz. Seminerler serimizin isminde ‘ilgiden bilgiye, bilgiden şuura’ başlığını kullandık. Çünkü inanıyoruz ki Türk milleti olarak Türk dünyasına sadece ilgi duymamız yetmez, bilgi sahibi olmamız ve aynı zamanda bu bölge ile ilgili şuur sahibi olmamız da gerekir. Kısacası, programlarımızın hayırlı, uğurlu ve uzun ömürlü olmasını diliyorum.”
Seminerin açılış konuşmasının ardından Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarından oluşan “Anadolu Klarnetli Beşlisi” grubu, Prof. Dr. Bülent Akdeniz’in yönetiminde Türk ezgilerinden oluşan bir dinleti sundu.

Prof. Dr. Avcı: “TÜDAM, ilgili birimler ile birlikte çalışmalı”
Dinletinin ardından başlayan sunumu, Türk Dünyası Vakfı Mütevelli heyeti başkanı sıfatıyla yaptığını ifade eden Prof. Dr. Nabi Avcı şunları söyledi:
“Türk dünyası olarak hem birbirimizi kendimize anlatmakta hem de kendimizi dünyaya doğru bir şekilde anlatmakta iletişim sorunlarımız var. Ancak bu sorunları çözecek imkân ve fırsatımız da var. Bunun birçok sebebi bulunuyor ama ben birkaç tanesine işaret edeceğim. Biz, bu noktada bir kurum sıkıntısı çekmiyoruz, aksine çok sayıda kurumumuz var ama bunların birbirinden haberleri yok. Birlikte bir sinerji oluşturup çalışamıyor, zaman zaman yapılan çalışmalar tekrara düşüyor ve bir yol alınamıyor, etkili olunamıyor.”
“UNESCO gibi kuruluşları da örnek alarak bizim bu kurumları nasıl daha etkin çalıştırabileceğimizi, yararlı hale getirebileceğimizi düşünmemiz, tartışmamız ve bunun için gayret etmemiz gerekmektedir.” diyen Avcı, “Bu noktada Anadolu Üniversitesi TÜDAM, İletişim Bilimleri Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi gibi ilgili birimlerin bu yönde değerlendirmesi, yönlendirmesi ve ortak programlar yapması, projeler düzenlemesinin büyük yarar sağlayacağı kanaatindeyim. Aynı şekilde maliye çalışan arkadaşlarımız da Türk dünyasındaki kamu maliyesi farklılaşmalarının ortaklaştırılması için çalışabilir.” şeklinde konuştu.

“Kendini henüz tanıtamayan kültürlerin başında Türk kültürü gelir”
Prof. Dr. Avcı ayrıca, Türk dünyası ile ilgili iletişim sorunlarının avantaj ve dezavantajları konularına ve bu konularda neler yapılabileceğine de değindi. Avcı, konuşmasının devamında ise, “Biz UNESCO milli komisyonu olarak bazı Balkan ülkeleriyle ortak müzik ve ortak mutfak üzerine çok güzel çalışmalar yaptık ve ne kadar ortak yönlerimiz olduğunu o çalışmalarda gördük. TÜDAM olarak da envanter çalışmalarından yapacağımız ortak çalışmalar, bize gösterecek ki kendi hakkımızda bile bilmediğimiz pek çok şey gün yüzüne çıkacak. Öteden beri söyleyegeldiğimiz gibi özellikleri ve güzellikleriyle henüz görücüye çıkmamış, dünya piyasalarında kendisini henüz tanıtamamış kültürlerin başında Türk kültürü gelir. Müzik, yemek vb. hangi özellik üzerinden giderseniz gidin en zengin kültürlerden birisi Türk kültürüdür. Biz bir araya geldiğimizde olağanüstü zengin bir mirasın üstünde oturuyoruz. Ben, önümüzdeki çalışma döneminin bunların planlanmasına ve uygulanmasına başlangıç teşkil etmesini, daha önceki çalışmaların yeniden gözden geçirilip daha da geliştirilerek sürdürülmesine ayrılmasını diliyorum.” dedi.
Oldukça samimi bir söyleşi ortamında sürdürülen seminere Prof. Dr. Nedim Ünal ve Prof. Dr. Şükrü Torun da söz alarak önemli katkıda bulundular.
Program yöneticisi Prof. Dr. Kemal Polat, programı kapatırken Nisan ayındaki programda TDK Yazıt Bilimi Kolu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz’ın “Anıtları ve Yazıtlarıyla Türkler” adlı bir konferans vereceğini duyurarak Türk dünyasının Nevruz Bayramını kutladı ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

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