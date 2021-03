Odunpazarı Belediyesi Erkek Atletizm Takımı Türkiye Şampiyonu oldu

Odunpazarı Belediyesi Erkek Atletizm Takımı, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Belediyeler Yarışıyor Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Odunpazarı Belediyesi Atletizm takımı, başarıya doymuyor. Son olarak, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından İstanbul’da düzenlenen ‘Belediyeler Yarışıyor Atletizm Türkiye Şampiyonası’na katılan Odunpazarı Belediyesi Erkek Atletizm Takımı, Türkiye Birincisi oldu. 60 m, 400 m, 1500 m, uzun atlama, gülle atma, yüksek atlama olmak üzere 6 branştan toplamda 41 puan alarak Türkiye Şampiyonu olan erkek takımı, ödüllerini kendilerine her zaman destek veren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a hediye etti.

Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Kurt, “Sporcularımız bizi her zaman, her yerde gururlandırıyor. Onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

