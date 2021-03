Sivrihisarspor’da hedef 1.Lig

Kadınlar Voleybol 2. Liginde grubunu şampiyon olarak tamamlayan Sivrihisarspor Kadın Voleybol Takımı, play off müsabakaları için Ankara’ya gitti. Şampiyonları Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü uğurladı.

Sivrihisarspor Kadın Voleybol takımı, Ankara’da 1719 Mart tarihleri arasında yapılacak play off müsabakalarında şampiyonluk hedefi ile yola çıktı. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü şampiyon sporcuları makamında ağırlayarak başarı dileğinde bulundu. Başkan Yüzügüllü “Sezon boyunca başarılı bir performans sergileyerek Sivrihisarımızın adına yakışır başarıyı elde ettiniz. Şimdi önümüzde play off müsabakaları var. Burada da başarılı olarak şampiyon olacağınıza ve finallere kalacağınıza yürekten inanıyorum. Sivrihisar’ımıza 1.Lig yakışır. Sizin de bu başarıyı elde edeceğinize eminim” dedi.

Başkan Yüzügüllü şampiyon sporculara ve teknik ekibe başarı dileklerinin yanı sıra hediye takdim ederek Ankara’daki play off müsabakalarına uğurladı.

