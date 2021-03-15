İnönü Belediyesi GSK takımı İzmir’de madalyaları topladı

Eskişehir İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Oryantiring Takımı, İzmir Bergama’da gerçekleştirilen Şehir J. Asb. Kd. Bçvş. Süleyman Demirel 2. Kademe Oryantiring Yarışlarında 10 madalya ile zirveye demir attı.

30 ilden 65 kulüp ve 700 sporcunun katıldığı şampiyonada İnönü Belediyesi GSK Oryantiring Takımı birinci gün gerçekleştirilen sprint gece yarışlarında; K21E Kategorisinde Elif Gökçe Avcı 1’inci, K18’de Doğa Oymak 2’inci, E21B’de İbrahim Kor 2’inci oldu, İlyas Avcı ise 3’üncü oldu.

İkinci gün Orta Mesafe Yarışlarında; K21B’de Ayşe Akın Özdemir 1’inci, E21B’de İbrahim Kor 1’inci, K18’de Doğa Oymak 3’üncü olurken yarışların son etabı olan sürat mesafe yarışlarında ise K21E’de Elif Gökçe Avcı 1’inci, E21B’de İbrahim Kor 1’inci, Ramazan Kemik 3’üncü olurken 3 gün süren çekişmeli yarışlarda İnönü Belediyesi GSK Oryantiring Takımı toplamda 10 madalya kazanarak Eskişehir’i ve İnönü’yü gururlandırdı.

İzmir’in Bergama İlçesinde gerçekleştirilen 2. Kademe yarışlara İnönü İlçesi Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Doğru da katılarak sporculara destek verdi. İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı sporcuları, desteklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür ettiler.

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