Sokağa çıkma yasağına uymayan 133 kişiye ceza yağdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları tespit edilen 133 kişiye para cezası verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler doğrultusunda, Eskişehir’de 8 ile 15 Mart tarihleri arasında güvenlik güçlerince denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, polis ve jandarma ekiplerince yasağı ihlal ettikleri tespit edilen 133 kişiye toplam 274 bin 990 lira para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.