Eskişehir´de HES kodu zorunluluğu getirildi



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR Valiliği, artan vakaların ardından aralarında berber, kuaför, güzellik salonu, nikah ve düğün salonu ile kahvehanelerin de olduğu işletmelere HES kodu sorgulanmasını zorunlu hale getirdi.

Eskişehir Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında toplandı. Son günlerde artan vakaların görüşüldüğü kurulda, HES kodu sorgulamasının zorunlu hale getirilmesi kararı alındı. Kurulun aldığı karar Eskişehir Valiliği sitesinden duyurulurken, tedbirlere uymayanlara idari para cezası verileceği ifade edildi.

Eskişehir Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararında; "İlimiz genelinde tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları, spor merkezleri girişlerinde ve sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300´ü geçmemek üzere) girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilmesine karar verildi" denildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-03-15 13:56:47



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