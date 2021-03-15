Eskişehir iç sularında 3 ay sürecek olan av yasağı başladı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, 2021 yılında iç sularda avlanma yasağı bugün 15 Mart tarihi itibariyle başladığını belirterek vatandaşların yasağa titizlikle riayet edilmesini rica etti.

Müdür Gümüş, yaptığı açıklamada, su ürünleri avcılığının belirli kurallar çerçevesinde yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan amatör ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen 5/1 ve 5/2 numaralı tebliğ hükümleri gereğince; 15 Mart 15 Haziran 2021 tarihleri arasındaki üç aylık dönemde iç sularımızda mevcut sazan, yayın, kadife, siraz, tatlı su kefali gibi balıkların amatör ve ticari amaçlı olarak avlanmasının yasak olduğunu belirtti.

Su ürünleri avcılığının yasak olduğu bu dönemde balıkçı gemilerinin de karaya çekilmesinin zorunlu olduğunu ifade eden İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’de görevli Su Ürünleri Kontrolörleri, Emniyet, Jandarma, Orman Muhafaza teşkilatları mensupları ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile belirlenmiş koruma ve kontrolle vazifeli diğer kamu görevlilerince göl, gölet ve akarsularda gerçekleştirilecek kontrol ve denetimlerde yasak dönemde su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen balıkçılara yasal işlem uygulanacağını söyledi. Bu kapsamda ekonomik ve sürdürülebilir şekilde su ürünleri avcılığının yapılabilmesi için; ilde tatlı su balıklarının çoğunluğunun üreme dönemi olan 15 Mart 15 Haziran tarihleri arasındaki mevcut av yasağına, vatandaşlarca titizlikle riayet edilmesini rica eden İl Müdürü Gümüş, ayrıca denetim esnasında görevli kamu personeline kontroller gerçekleştirilirken yardımcı olunmasının büyük önem arz ettiğini belirtti.

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