Eskişehir'de yılın ilk gökkuşağı görenleri büyüledi

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Eskişehir'deöğleden sonra yaşanan yağışın ardından gökyüzünü renklendirerek çıkan gökkuşağı vatandaşları hayan bıraktı. Tepebaşı ilçesi Hayır Tepeden gözlemlenen gökkuşağı, kendini gösteren güneşle birlikte kentin semasını yarım daire şeklinde kapladı. Seyrine doyumsuz güzel bir görüntü oluşturan ve gökyüzünü süsleyen gökkuşağı, dakikalar sonra kayboldu.

Öte yandan, bu yıl ilk ortaya çıktığı düşünülen ve izleyenleri büyüleyen gökkuşağı manzarasını, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

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