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Eskişehir´de kumar oynayan 63 kişiye 481 bin lira ceza

DHA

Eskişehir´de kumar oynayan 63 kişiye 481 bin lira ceza


ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR´de, daha önce mühürlenen 2 dernekte kumar oynarken yakalanan 63 kişiye 481 bin 68 lira ceza uygulandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Erenköy ve Hoşnudiye Mahallesi´ndeki 2 dernek binasında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İki adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis ekipleri, 63 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kimlikleri tespit edilen 63 kişiye koronavirüs tedbirleri ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için toplam 463 bin 68 lira ceza uygulandı. Dernek sorumluları hakkında ise `kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak´ ve `bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak´ suçlarından soruşturma başlatıldı. Dernek binalarının daha önce de kumar oynatıldığı için mühürlendiği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-03-16 09:43:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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