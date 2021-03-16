Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de, FETÖ/PDY´nin asker yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilerek haklarında yakalama kararı verilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verdiği 3 şüphelinin kent merkezinde olduğunu belirledi. Polis ekipleri, tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasında yer aldıkları bildirilen şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-03-16 09:52:30
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