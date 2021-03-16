FETÖ operasyonu; 3 gözaltı

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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verdiği 3 zanlıyı, kent merkezinde yapılan operasyonlar ile saklandıkları evlerde yakaladı.

Örgütün askeri yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 3 şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürüyor.

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