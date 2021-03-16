Gelibolu'dan getirilen kutsal emanetler Eskişehir'de



Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen Zafer Koşusu kapsamında, 18 Mart'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Bilecikli atletler tarafından Eskişehirli atletlere teslim edildi.

Zafer Koşusu'nda yer alan Bilecikli atletlerin getirdiği kutsal emanetlerin teslimi için Eskişehir-Bursa karayolu Çukurhisar mevkiinde tören düzenlendi. Törene, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile sporcular katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Eskişehirli atletler, Bilecikli atletlerden aldıkları deniz suyu, toprak ve Türk bayrağını, Ankaralı atletlere teslim etmek üzere yola çıktı.

DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2021-03-16 12:23:21



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