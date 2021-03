Yunus Emre'de yeni dönem kurs kayıtları başladı

Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Yunus Emre Spor Tesisleri’nde düzenlenecek yeni dönem kursları için kayıtlar başladı. Çocuklar ve yetişkinler için ücretsiz olarak açılacak eğitimler, koronavirüs önlemleri eşliğinde gerçekleştirilecek.

Tepebaşı Belediyesi'nin Şirintepe Mahallesi'nde hizmete sunduğu Yunus Emre Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek yeni dönem kursları için kayıt işlemleri başladı. Hizmete girdiği günden bu yana Eskişehirlilerin ilgi odağı haline gelen Yunus Emre Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek kurslar kapsamında; 410 yaş arası çocuklar için jimnastik, 716 yaş arası çocuklar için basketbol ve tekvando kursları düzenlenecek. Yine uzman eğitmenler tarafından yetişkinlere yönelik aerobik, pilates, work out, strong dance ve yoga eğitimleri gerçekleştirilecek. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen kurslar için kayıtlar 1519 Mart tarihlerinde alınacak. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, kurslara katılmak isteyenlerin 1 adet kimlik fotokopisi, 1 adet fotoğraf ve HES kodu ile başvuru yapabileceğini belirtti.



Koronavirüs önlemleri aksatılmayacak

Öte yandan kayıtların tamamlanmasının ardından başlayacak kurslar için koronavirüs tedbirleri de titizlikle uygulanacak. Kontenjanların sınırlı tutulduğu eğitimler esnasında her 6 metrekarede bir kursiyer olacak şekilde sosyal mesafe sağlanacak. Ayrıca derslerden önce ve sonra ateş ölçümü yapılacak ve spor malzemeleri ile soyunma odaları da her ders sonunda dezenfekte edilecek. Kurslara katılacak vatandaşlardan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu da istenecek.

