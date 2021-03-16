Günyüzü ilçesinde şiddetli rüzgâr nedeniyle çatılar uçtu

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Günyüzü ilçesinde fırtına düzeyine yükselen şiddetli rüzgâr nedeniyle bazı çatılar uçtu.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan rüzgâr sabaha kadar şiddetli şekilde esti. Rüzgâr sebebi ile Kayakent mahallesinde Ender Gürüp'e ait evin çatısı, Hulusi Uğur'un evinin üstüne uçtu. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, mevsimlik tarım işleri için kullanılan ev kullanılamaz hale geldi.

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