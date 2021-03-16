'Sosyal deney' diyerek, kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de `sosyal deney yapıyorum´ diyerek, kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, bunları kaydettiği videoları sosyal paylaşım sitelerinden yayınladığı tespit edilen M.S.G. (25), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir´de yaşayan M.S.G., `sosyal deney yapıyorum´ diyerek, sokaklarda kadınlara cinsel içerikli sorular sordu. Çektiği videoları ise sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S.G.´yi takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından da evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.S.G., serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-03-16 14:49:54



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