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'Sosyal deney' diyerek, kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı

DHA

'Sosyal deney' diyerek, kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı


ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de `sosyal deney yapıyorum´ diyerek, kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, bunları kaydettiği videoları sosyal paylaşım sitelerinden yayınladığı tespit edilen M.S.G. (25), polis ekiplerince gözaltına alındı.
Eskişehir´de yaşayan M.S.G., `sosyal deney yapıyorum´ diyerek, sokaklarda kadınlara cinsel içerikli sorular sordu. Çektiği videoları ise sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S.G.´yi takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından da evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.S.G., serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-03-16 14:49:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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