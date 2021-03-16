Eskişehirspor’da Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, evinde oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Eskişehirspor TFF 1’inci Lig’in 27’nci haftasında cumartesi günü evinde Adana Demirspor’u ağırlayacak. Maç için hazırlıklara başlayan siyah kırmızılı ekip, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde saat 15.00’te antrenmana çıktı. Teknik Direktör Cengiz Seçsev yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

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