Eskişehir’e dolu yağdı

Eskişehir’de düşük şiddette de olsa gün içinde aralıklarla yağan yağmur, bazı bölgelerde kısa süreliğine yerini doluya bıraktı.

Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü Eskişehir’in bazı bölgelerine dolu yağdı. Gün boyunca ara sıra yağan sağanak yağışı, öğleden sonra yerini doluya bıraktı. Kent merkezinde yağan ve yaklaşık 5 dakika devam eden mercimek tanesi büyüklüğündeki dolu kısa süreliğine çevreyi beyaza bürüdü. Dolu yağarken seyyar satıcılar ve sokaktaki vatandaşlar çevredeki saçaklara sığındı.

Öte yandan, yere düşen küçük dolu taneleri dakikalar sonra yok oldu.

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