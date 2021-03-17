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Çocuklar matematiği hikâyelerle sevdi Projeleri sayesinde matematik ile edebiyatı buluşturdular

İHA

Çocuklar matematiği hikâyelerle sevdi Projeleri sayesinde matematik ile edebiyatı buluşturdular

Matematik dersini edebiyat ile buluşturan Matematik Öğretiminde Çocuk Edebiyatı Projesi ile çocuklar zorlandıkları matematik konularında hikâyeler yazdı. Bu hikâyeler daha sonra kitaplaştırıldı ve daha fazla çocuğa ulaşabilmek için ETwinning projesine dönüştürüldü.
Eskişehir Emine Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi Matematik Öğretmeni Pınar İnselöz ve Çorum Bilim ve Sanat Merkezi Matematik Öğretmeni Tuğba Bağdat tarafından hayata geçirilen proje ile ortaya çıkan eserler ‘ekitap’a dönüştürülerek daha çok çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Matematik ile edebiyatın buluşması
Matematik Öğretiminde Çocuk Edebiyatı Projesi’nin ortaya çıkışını ve çocuk gelişimindeki olumlu etkilerini anlatan proje yürütücülerinden Pınar İnselöz, matematik derslerine çocuk edebiyatının entegre edilmesi ile öğrencilerin matematik kaygısına, düşünmeye, imgelem yapabilmesine olumlu katkılar sağlamasını hedeflediklerini belirtti. İnselöz, “Matematikte bir diğer disiplin alanı olan edebiyat yolu ile zorlanılan konuları anlamayı, mantık yürütmeyi ve örüntüleri yorumlamayı sağlar” diye konuştu.

Sekiz hikâye kitap oldu
Projeye; ilk olarak 2 sene önce matematikte zorlandığı konu ile ilgili bir hikâye yazan akranlarının ürününün sınıfa okutularak “Siz de yapabilir misiniz? Bir deneyin” diyerek başlandığını anlatan İnselöz, “Öğrencilerin ürünleri o kadar güzeldi ki kendi dilleri ile akranlarının bakış açısını daha iyi yakalayarak süreci hikâyeleştirdiler. Biz de bu 8 ürünü resimleri ile kitapçık haline getirdik. Böylelikle toplu halde ilk kitapları oldu” dedi.
Ardından bunu BİLSEM atölyeleri bünyesindeki çalıştay sırasında yıllık plan haline getirip matematik öğretiminde çocuk edebiyatı başlığı ile öğrenciler ile planlı bir atölye haline getirdiklerini aktaran İnselöz, “Bunu nasıl projelendiririz diye düşünürken ETwinning alanında benden daha deneyimli olan Tuğba Bağdat hocam imdada yetişti. Diğer şehirlerdeki BİLSEM’de çalışan matematik öğretmenleri ile kontak kurarak özverili bir çalışmaya giriş yaptık” şeklinde konuştu.

Neler yapıldı
İnselöz, daha sonrasında projede neler yaptıklarını ise şöyle özetledi:
“Projemizde öğrenciler her ay matematik içerikli bir kitap okuyup, matematik konuları ile ilişkilendirerek incelendi.1025 Ekim haftası için çok çeşitli kodlama çalışmaları ile öğrencilerimizi tanıştırdık. 14 Mart Dünya Matematik Günü dolayısı ile idm314 sitesinde o gün yapacağımız kahoot gibi etkinliklerimizi girdik. Son kitap okuma ayımız olan Nisan ayında bir biyografi kitabı olan Elkindi’yi ele alarak 0 sayısının matematikteki önemi üzerine çalışma yapmayı ve StoryJumper web2 aracı ile öğrencilerimizden ürünlerini almayı bekliyoruz.”

Türkiye’nin dört bir yanına ulaşacak
Kitap okumaları bittikten sonra alanında uzman kişiler ile webinar dizileri ve çalışma yaptıkları şehirlerdeki öğretmenlerle çalışmaları yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirten İnselöz, “Tüm bu aylar boyunca kitabı ve yazarlarını tanıtan ortak ürünümüz takvimimizi yaptık. Devamında kahoot yarışması, bulmacalar planlıyoruz. Ve tabi ki en büyük girdimiz kendini ifade eden öğrencilerimizin bu süreçte matematik açılımlarını yapıp, akranlarına bunu en iyi dille anlatan hikâyeler oluşturmak. Bunu kitaplaştırmak ve Türkiye’nin dört bir yanında bu kitapların okunması. Pandemi nedeni ile ‘ebook’a dönüştüreceğimiz bu çalışmayı öncelikle tüm öğretmenlerimiz ile sonrasında bilgiye ulaşmakta güçlük çeken diğer sevgili öğrencilerimize buluşturmak” ifadelerini kullandı.

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