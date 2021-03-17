Tepebaşı Belediyesinden 18 Mart Çanakkale Zaferi Sergisi Tarihimizin en önemli zaferlerinden biri

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen sergiyi ziyaret etti. Başkan Ataç, “Çanakkale Savaşı, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık direnişinin ilk adımlarının atıldığı, tarihimizin en önemli zaferlerinden biridir” dedi.

Tepebaşı Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla özel bir fotoğraf sergisi düzenledi. Espark AVM ve Vega Outlet’te yer bulan 18 Mart Çanakkale Zaferi Sergisi’nde, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni anlatan birbirinden güzel fotoğraflar bulunuyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Espark AVM’deki sergiyi ziyaret etti.

Sergide yer alan fotoğrafları inceleyen Başkan Ataç 18 Mart tarihinin önemine vurgu yaparak, “Çanakkale Zaferi’nin bu yıl 106. yıl dönümünü kutluyoruz. Çanakkale, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık direnişinin ilk adımlarının atıldığı, tarihimizin en önemli zaferlerinden biridir. Bu onurlu zaferde on binlerce Mehmetçik omuz omuza çarpışmış ve yine on binlercesi şehit olarak tarihin en önemli direnişinin sembolü olmuşlardır. Dünyanın tüm ezilen uluslarına ilham veren, kaderine boyun eğmeyi reddeden kahramanların destanı olan Çanakkale Zaferi, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yürüyüşünün, Kurtuluş Savaşı’mıza kadar uzanacak ilk adımlarının atıldığı, en büyük zaferlerden biridir. İki noktada açtığımız sergilerimiz de bu zaferin büyüklüğünü, önemini ve milletimizin vermiş olduğu mücadeleyi gözler önüne seren eserlerden oluşuyor. Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü kutlarken, bu zaferi askeri dehasına, inanç ve cesaretine borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve gazilerimizi saygı ile anıyorum” dedi.

Eskişehirliler sergileri, 1726 Mart tarihleri arasında Espark AVM zemin kattaki etkinlik alanında, 15 22 Mart tarihleri arasında ise Vega Outlet 2. kattaki sergi salonunda görebilecek.

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