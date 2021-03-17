Eskişehir bu yarışmaya 51 proje ile katılacak

Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü 52’incisi düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa sergisine 51 projeyle katılım sağlanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, yarışmaya katılan öğrenciler tebrik edilerek, "52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başvuruları 23 Şubat 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Proje başvurularının ilgili jüriler tarafından ön değerlendirmeleri yapılmış ve bölge değerlendirmelerine davet edilen proje sahipleri belirlenmiştir. Eskişehir bu sene de geleneği bozmamış ve büyük bir başarıya imza atmıştır. 2021 yılı Bursa Bölge sergisine davet edilmek üzere toplamda 180 proje belirlenmiştir. Bu projelerden 51 proje ilimizde bulunan okullardan seçilmiştir. Bu yarışmalarda büyük başarı göstererek ilimize gurur yaşatan ve bilime katkı sağlayan tüm öğrencilerimizi ve onlara destek veren özverili öğretmen, okul müdürü ve velilerimizi tebrik ediyoruz. Bölge Yarışmaları proje değerlendirmeleri 2526 Mart 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacaktır.” denildi.

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