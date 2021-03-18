Şehitler, Eskişehir ve Kütahya'da anıldı



Hakan TÜRKTAN-Tuna İŞLEYEN/ESKİŞEHİR, KÜTAHYA,(DHA)ÇANAKKALE Deniz Zaferi´nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle Eskişehir ve Kütahya´da düzenlenen törenlerde dualar okunup, şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Eskişehir´deki tören, Odunpazarı ilçesindeki Hava Şehitliği´nde yapıldı. Törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Ünal ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehitlik anıtına çelenk konulması ile başlayan tören saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Şahin ile Hava Personel Yarbay Mehmet Savaş Yaman'ın yaptığı konuşmaların ardından İl Müftüsü Bekir Gerek, dua okudu. Şehitlik defterini imzalayan Vali Ayyıldız, "Tarih boyunca kahramanlık ve vatanseverlik destanları yazmış Türk ordusu, namusu saydığı vatanını ve kutsal değerlerini korurken gönül medeniyetimizin milli, manevi değerlerini her şeyin üstünde tutmuş, savaş şartlarında bile sergilediği merhamet ve yüksek ahlakıyla bütün insanlığa örnek olmuştur. Ezelden beridir hür yaşamış bir milletin evlatları olarak bizler de vatanımızı ve tüm mukaddesatımızı hayatımızdan üstün tutarak istiklalimizi ebediyete taşıyacağız" dedi.

Konuşmaların ardından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki tören ise Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Törene, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Güler ile gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan tören konuşmalarla devam etti. Törenin ardından ilçedeki şehit mezarları ziyaret edildi.

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2021-03-18 12:09:11



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