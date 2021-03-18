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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kurt şampiyon atletlerle buluştu

İHA

Başkan Kurt şampiyon atletlerle buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin Türkiye Şampiyonu olan Erkek Atletizm Takımı ile bir araya geldi. Çok duygulandığını dile getiren Başkan Kurt, şampiyon atletlere yaşattıkları gurur için teşekkür etti. Başarılı atletler ise kendilerinden desteğini esirgemeyen Başkan Kurt’a Türkiye Birinciliği Kupası'nı hediye etti.
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından İstanbul’da düzenlenen ‘Belediyeler Yarışıyor Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olan Odunpazarı Belediyesi Erkek Atletizm Takımı, Eskişehir’e döndü. Ayağının tozu ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile bir araya gelen Odunpazarı Belediyesi Erkek Atletizm Takımı, aldıkları kupayı Başkan Kurt’a hediye etti. Buluşmaya Odunpazarıspor Kulübü Başkanı Nihat Çuhadar ile Odunpazarıspor Kulübünün antrenör ve sporcuları da katıldı. Etkinlikte konuşan Kulüp Başkanı Nihat Çuhadar, başarılı sporculara teşekkür etti. “Bizleri gururlandırdınız” diyen Çuhadar, başarılarının devam etmesini diledi.

“Eskişehir ve Odunpazarı’nın adını Türkiye’ye duyurduğunuz için teşekkür ederim”
Erkek Atletizm Takımı'nı başarılarından dolayı kutlayan Başkan Kurt, Eskişehir’in ve Odunpazarı’nın adını tüm Türkiye’ye duyurdukları için başarılı atletlere teşekkür etti. Temel amaçlarının amatör sporların düzgün bir ortamda yapılmasına yardımcı olmak olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, “Hem Odunpazarıspor hem Odunpazarı Belediyesi, yıllardır temel sporlara destek olmaya çalışıyor. Atletizmde Serhat Hoca’nın mücadelesi hiçbir zaman inkâr edilemez. Onu sizlerin huzurunda tebrik ediyorum. Ondaki o özveri ve enerji sizlere de yansıyor. Sizi de çok tebrik ediyorum. Çok büyük işler yapıyorsunuz. Geçtiğiniz kulüpler ya da belediyelere bakarsanız, yaptığınız işin ne kadar büyük olduğunu görürsünüz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi bütçeleri bizim yüz katımız, bin katımız olan kulüpleri geçerek şampiyon oldunuz. Bunu hiç kimse küçümsememeli” dedi.

“Destek olmaya devam edeceğiz”
Başarılı atletlere destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kurt, Odunpazarıspor’un yeni dönemde amatör dallara olan desteğinin artırarak devam edeceğini söyledi. Atletizmin kendileri için temel spor olduğunu dile getiren Başkan Kurt, “Bu kupalar ile atletizme olan katkılarımızı biraz daha artırmak gerektiğini bizi gösterdiniz. Sizlere teşekkür ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu. Atletizm takımının antrenörü Serhat Kökten’e teşekkür eden Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Bu mücadelenin en temel direği sizsiniz. Eskişehir’de farklı bir yapının oluşmasına katkı sundunuz. Keşke bütün sporcular sizin gibi mücadele edebilse. Ben bugün çok duygulandım. Bu genç sporcularımızın gelecekte büyük işler yapacağına bir kez daha inandım” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından şampiyon atletler, aldıkları Türkiye Birinciliği Kupası'nı Başkan Kurt’a hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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