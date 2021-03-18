Fuhuş operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'de fuhuş yapıldığı tespit edilen yerlere düzenlenen operasyonlarda yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki masaj salonları ile belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda polis ekipleri, fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.