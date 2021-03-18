Kar Mihalıççık'ı terk etmiyor

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Eskişehir ve çevresinde hava sıcaklığının hissedilir düzeyde azalması sonucu başlayan ve yer yere kara dönüşen yağış, özellikle Mihalıççık ilçesinde etkisini sürdürüyor.

Son iki gündür yağan karla yeniden beyaza bürünen Mihalıççık ilçesinde dün gece de yağış devam etti. Şiddetli rüzgârla birlikte sabaha kadar devam eden kar yağışı ilçe merkezinin her tarafını kapladı. Hava sıcaklığının eksi derecelere kadar inmesine sebep olan yağışla birlikte ilçe yeniden beyaza büründü.

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