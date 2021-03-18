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Eskişehir'de 6 gaziye Devlet Övünç Madalyası tevcih edildi Vali Erol Ayyıldız; "Gaziler, Çanakkale ruhunun günümüzde de yaşandığının kanıtıdır"

İHA

Eskişehir'de 6 gaziye Devlet Övünç Madalyası tevcih edildi Vali Erol Ayyıldız; "Gaziler, Çanakkale ruhunun günümüzde de yaşandığının kanıtıdır"

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 106’ıncı yıldönümü kapsamında 6 gaziye Devlet Övünç Madalyası tevcih edildi.
Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki programa, Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Milletvekili Utku Çakırözer, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Gaziler ve aile yakınları katıldı. Gerçekleşen programda Çanakkale Zaferi’nin ve şehitlerin anılmasının yanı sıra gazilere Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası tevcih edildi.
İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan program Kur'anı Kerim tilavetinin ardından Vali Erol Ayyıldız bir konuşma yaptı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin bütünlüğünün korunmasında, devletin yüceltilmesinde, üstün gayretleri ve fedakârlıklarıyla katkıda bulunan malul gazilere saygılarını sunan Vali Ayyıldız, Çanakkale ruhunun günümüzde de yaşandığını ve gazilerin bunun yaşayan kanıtları olduğunu söyledi. Ayyıldız sözlerine şöyle devam etti.
“Vatan sizlere minnettardır. Sizin gibi gönlü millî manevi değerlerimizle kuşanmış bir gelecek için çalışıyoruz. Bu bakımdan siz yeni nesle vatanperverlik hususunda günümüzün yaşayan rol modellerisiniz. Rengini şehitlerimizin asil kanından alan ve yeri göklerde olan ay yıldızlı bayrağımızın altında, onun gölgesine sığınan herkese yer vardır. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi hedef alan karanlık oyunları eninde sonunda ama illa ki ininde bozacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bizlere miras bırakılan vatan topraklarının her karışı için canımızı feda etmekten, kanlarımızı aziz Türk milletinin istiklali ve istikbali için akıtmaktan bir an bile geri durmayacağımızı açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilelebet payidar olması için yüce milletin her bir ferdi olarak üzerimize düşeni yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyeceğimize söz veriyoruz. Bu vesileyle bu toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızı, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden bütün şehit ve gazilerimizi; saygıyla, rahmet ve minnetle yâd ediyor; aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor; hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.”
Program kapsamında Gazi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Sait Kartopu, Gazi Polis Memuru Ufuk Ünsal, Gazi Uzman Jandarma Çavuş Adem Tulu, Gazi Jandarma Uzman Çavuş Savaş Ünlü, Gazi Jandarma Uzman Çavuş Osman Başka ve Gazi Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Poyraz’a Vali Erol Ayyıldız tarafından Devlet Övünç Madalyası tevcih edildi.

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