Eskişehirspor, 18 Mart’ı unutmadı

TFF 1’inci Lig takımlarından Eskişehirspor’da futbolcular ve teknik ekip Adana Demirspor maçı öncesi yaptığı antrenmanda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tesislerde Türk bayrağı açtı.

Eskişehirspor TFF 1. Lig’in 27’nci haftasında evinde Adana Demirspor’u konuk edecek. Cumartesi oynanacak karşılaşma öncesinde hazırlıklara tüm hızıyla devam eden siyahkırmızılı ekip, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nü unutmadı. Bugün yapılan antrenman öncesinde futbolcular ve teknik ekip Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıldönümü dolayısıyla tesislerde Türk bayrağı açtı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular teknik ısınmanın ardından koordinasyon, dar alanda pas ve taktik çalışmaları yaptı. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

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