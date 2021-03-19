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Eskişehir´de 3 milyon liralık tefeci operasyonu: 18 gözaltı

DHA

Eskişehir´de 3 milyon liralık tefeci operasyonu: 18 gözaltı


Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de, tefecilik yaparak yaklaşık 3 milyon lira gelir elde ettikleri tespit edilen 2'si kadın 18 şüpheli, yakalandı.  
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek faiz ile borç para vererek tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Sosyal medyada verdikleri ilanlardan kendilerine ulaşanlara, yüksek faiz ile verdikleri paralara karşı senet imzalattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik polis, operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 2'si kadın 18 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 12'si `tefecilik, haksız kazanç elde etme, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edildi. 
3 MİLYON GELİR ELDE ETMİŞLER
Polisin yaptığı incelemede şüphelilerin, yaklaşık 3 milyon lira haksız gelir elde ettiği ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2021-03-19 10:30:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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