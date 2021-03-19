Eskişehir'de Mart ayında kar sürprizi

Sen de mi uşak!

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Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de, aralıklarla etkili olan kar yağışında, kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, Mart ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar cep telefonlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü Eskişehir'de aralıklarla süren kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kent merkezinde de binaların çatıları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Porsuk Çayı kenarında yürüyüşe çıkan vatandaşlar, Mart ayında karşılaştıkları kar yağışından cep telefonlarıyla kar manzarası çekerken, lapa lapa yağan kar altında selfie yaptı. Eskişehir Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, kentte gün boyu aralıklarla sürecek kar yağışı, yerini yağmura bırakacak.

DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2021-03-19 12:06:27



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