Sivrihisar’da ev yangını, 1 ölü

Sen de mi uşak!

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Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Demirci mahallesinde meydana geldi. İki katlı evin üst katında elektrik kontağından çıktığı belirtilen bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın sündürülürken, evde yaşayan emekli memur Leyla T. (69) hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.

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