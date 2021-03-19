Eskişehir´de kamyon kazası: 3 yaralı

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de tahta palet yüklü kamyon, kavşaktan dönüş yapacağı sırada başka bir kamyona çarptı. Kazada 2 kamyon şofürü ile bir kişi yaralandı.
Kaza, Eskişehir-Ankara Karayolu'nun 30´uncu kilometresinde meydana geldi. Bülent Ulaş sürücüsü olduğu 01 AEU 006 plakalı tahta palet yüklü kamyonla, Tokathan Mahallesi´ne giden kavşaktan dönüş yapmak istedi. Ancak kamyon, Galip Kaya idaresindeki 45 P 0228 plakalı kamyona çarptı. Kazada Kaya´nın kullandığı kamyon devrilerek, hurdaya döndü.
Sürücüler Bülent Ulaş ve Galip Kaya ile Kaya'nın beraberindeki Ferdi Tokmak yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Bülent Ulaş´ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2021-03-19 15:14:42
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