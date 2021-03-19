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Eskişehir´de kamyon kazası: 3 yaralı

DHA

Eskişehir´de kamyon kazası: 3 yaralı


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de tahta palet yüklü kamyon,  kavşaktan dönüş yapacağı sırada başka bir kamyona çarptı. Kazada 2 kamyon şofürü ile bir kişi yaralandı.
Kaza, Eskişehir-Ankara Karayolu'nun 30´uncu kilometresinde meydana geldi. Bülent Ulaş sürücüsü olduğu 01 AEU 006 plakalı tahta palet yüklü kamyonla, Tokathan Mahallesi´ne giden kavşaktan dönüş yapmak istedi. Ancak kamyon, Galip Kaya idaresindeki 45 P 0228 plakalı kamyona çarptı. Kazada Kaya´nın kullandığı kamyon devrilerek, hurdaya döndü.
Sürücüler Bülent Ulaş ve Galip Kaya ile Kaya'nın beraberindeki Ferdi Tokmak yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Bülent Ulaş´ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.   DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2021-03-19 15:14:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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