Eskişehir’deki uyuşturucu operasyonunda 29 gram skunk ele geçirildi Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sen de mi uşak!

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Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şahıs serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NARKOTİM) tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Eskibağlar Mahallesi’nde yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, 2 şüpheli sahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 29,25 gram skunk maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Haklarında “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan işlem başlatılan 2 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Şahıslardan 1’inin ifadesi alınarak savcılık tarafından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli şahıs ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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