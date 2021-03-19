Evde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı

2021 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

Sen de mi uşak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, polisin düzenlediği operasyonda evde Hint keneviri yetiştirdiği ve sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu sattığı ve evde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bir eve yapılan baskında 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 3 kök Hint keneviri, 184,23 gram skunk, kenevir yetiştirmek için ısıtıcı, ışık sistemi, buhar makinesi ve güç kaynağının bulunduğu düzenek ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)

2021-03-19 18:35:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.