Tefecilikten mahkemeye çıkarılanlardan 1’i tutuklandı

Sen de mi uşak!

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Eskişehir’de tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye çıkarılan 12 kişiden 1’i tutuklandı.



Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, “tefecilik, haksız kazanç elde etme, resmî belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında yakalanan 18 kişiden 6’sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 2’si kadın 12 kişi adliyeye sevk edilmişti.



Adli makamlara sevk edilen 12 kişisin 6’sı Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılıdı. Mahkemeye çıkan 6 kişiden 5’i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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