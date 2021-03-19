Jandarmanın 3 aylık operasyonunda 6 tutuklama

Eskişehir’de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri (KOM) ile Çifteler ve Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan üç aylık istihbari çalışma sonucunda; uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledikleri değerlendirilen 24 şüphelinin kimlikleri tespit edilmişti. Gerçekleştirilen ilk operasyonda yakalanan 10 kişiden 3’ü tutuklanırken 7 kişi serbest bırakılmıştı. Yapılan ikinci operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 3’ü ifadesinin ardından serbest bırakılırken 11 kişi bugün adliyeye sevk edilmişti.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Y., F.K., E.K., Y.S. ve Ü.Ç. adlî kontrol şartıyla serbest bırakılırken; R.Y., E.Ç., İ.K., S.K., S.O. ve Z.Y. isimli şüpheliler tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

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