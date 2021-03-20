Yüz yıllık deve çanı antika pazarının gözdesi oldu Yaklaşık 5 kilogram ağırlığında ve oldukça yüksek ses çıkaran çan, pirinç ve bronz karışımından oluşuyor Antika çanı için bin 200 lira isteyen Ahmet Yaman: “Sesinden vazgeçemezler”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüz yıllık deve çanı antika pazarının gözdesi oldu Yaklaşık 5 kilogram ağırlığında ve oldukça yüksek ses çıkaran çan, pirinç ve bronz karışımından oluşuyor Antika çanı için bin 200 lira isteyen Ahmet Yaman: “Sesinden vazgeçemezler”

İHA

Yüz yıllık deve çanı antika pazarının gözdesi oldu Yaklaşık 5 kilogram ağırlığında ve oldukça yüksek ses çıkaran çan, pirinç ve bronz karışımından oluşuyor Antika çanı için bin 200 lira isteyen Ahmet Yaman: “Sesinden vazgeçemezler”

Osmanlı döneminde kullanılan ve 100 yılı aşkın tarihe sahip olan “Deve Çanı” Eskişehir Antika Pazarı’nın ilgi odağı oldu.
Geçmişten bugüne kullanılan deve çanları, antika eşya ve aksesuar olarak da büyük ilgi görüyor. Her yıl açılan ancak korona virüs tedbirleri nedeniyle bu yıl mart ayında faaliyete geçen Eskişehir Antika Pazarı’nda tezgâhları süsleyen deve çanları antika severlerin dikkatini çekiyor. Farklı yıllarda imal edilen deve çanlarında çok eski tarihe sahip olanlar antika olarak büyük değer taşıyor.
Eskişehir Antika Pazarı’nda tezgâh açan antikacı Ahmet Yaman, elinde Osmanlı dönemine ait 100 yılı aşkın tarihe sahip olan bir deve çanı bulunduruyor. Yaklaşık 5 kilogram ağırlığında ve oldukça yüksek ses çıkaran çan, pirinç ve bronz karışımından oluşuyor. Yaman, elindeki bu esere bin 200 TL değer biçiyor.

“Sesinden vazgeçemezler”
Deve çanının genellikle Ege Bölgesi’nde kullanıldığından bahsede Ahmet Yaman, elinde bulunanların kolay vazgeçemeyeceğini dile getirdi. Çanın aksesuar olarak antika severler tarafından sevildiğini belirten Yaman, şunları söyledi:
“Elimdeki Osmanlı dönemine ait bir deve çanı. Pirinç ve bronz karışımı olan bu çan oldukça yüksek ve harika bir sese sahip. Bugüne kadar çok temiz kalmış. Genelde Ege tarafında kullanılır ve develerin bol olduğu yerlerde. Eskişehir’de de benim tezgahıma düştü. Ben de pazara getirdim, müşterisini bekliyorum. Bulması çok kolay bir eşya değil. Elinde deve çanı olanlar kolay kolay vazgeçemezler. Kullanmasalar bile bir köşede tutarlar, sesinden vazgeçemezler. Bendeki ise 100 yıldan fazla geçmişe sahip. Şu anda buna bin 200 lira istiyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aranan şahıs 2 adet silah ve bıçak bulunan araçta yakalandı
YEREL HABERLER Aranan şahıs 2 adet silah ve bıçak bulunan araçta ...
Yağışlı havada çamura dönen yol can aldı
YEREL HABERLER Yağışlı havada çamura dönen yol can aldı
Ters yönden ilerleyen araçta kesici aletler ve sopa bulundu
YEREL HABERLER Ters yönden ilerleyen araçta kesici aletler ve sopa ...
Mutasyonlu koronavirüs vakaları, 40 dakika tespit ediliyor
YEREL HABERLER Mutasyonlu koronavirüs vakaları, 40 dakika tespit ...
Jandarmanın 3 aylık operasyonunda 6 tutuklama
YEREL HABERLER Jandarmanın 3 aylık operasyonunda 6 tutuklama
Üzerinden silah ve uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Üzerinden silah ve uyuşturucu çıkan kişi gözaltına ...
Tefecilikten mahkemeye çıkarılanlardan 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER Tefecilikten mahkemeye çıkarılanlardan 1’i tutuklandı
Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı (2)
Evde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Evde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı
Eskişehirspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Eskişehirspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını ...
Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında ...
Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Eskişehir'de o ilçede karantina kalktı
YEREL HABERLER Eskişehir'de o ilçede karantina kalktı
Evde keneviri böyle yetiştirmişler Eskişehir’de uyuşturucu imalathanesine polis baskını
YEREL HABERLER Evde keneviri böyle yetiştirmişler Eskişehir’de ...
Eskişehir'de jandarmadan 3 aylık operasyon Jandarma iki ilçede 3 ayda 24 şüpheliyi yakaladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de jandarmadan 3 aylık operasyon Jandarma ...
Eskişehir’deki uyuşturucu operasyonunda 29 gram skunk ele geçirildi Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir’deki uyuşturucu operasyonunda 29 gram skunk ...
Savunma Sanayii Başkanı Demir, gemisavar füze motoru testine katıldı
YEREL HABERLER Savunma Sanayii Başkanı Demir, gemisavar füze motoru ...
19 Mart Dünya Uyku Günü sloganı “Düzenli Uyku, Sağlıklı Gelecek” Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan; "Her 5 insandan biri gece yeterli sürede uyumasına rağmen gündüz uykulu olma şikâyeti yaşıyor"
YEREL HABERLER 19 Mart Dünya Uyku Günü sloganı “Düzenli Uyku, ...
‘Vampir Sibel davası karar bekliyor Dini duyguları sömürdüğü gerekçesiyle 121 yıl hapis istemiyle yargılanan ‘Vampir Sibel’ davası ertelendi
YEREL HABERLER ‘Vampir Sibel davası karar bekliyor Dini duyguları ...
Eskişehir´de kamyon kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir´de kamyon kazası: 3 yaralı
Feci kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı Çarpışan kamyonlar kullanılmaz hale geldi, tahta paletler çevreye yayıldı
YEREL HABERLER Feci kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı Çarpışan ...
Down sendromlu çocuklar hayallerine kavuştu
YEREL HABERLER Down sendromlu çocuklar hayallerine kavuştu
Kar yağışı altında cuma namazı
YEREL HABERLER Kar yağışı altında cuma namazı
Sivrihisar’da ev yangını, 1 ölü
YEREL HABERLER Sivrihisar’da ev yangını, 1 ölü