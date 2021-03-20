Doğa sevenler bu kez 18 kilometrelik zorlu Bozaniç etabını tamamladılar

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAĞ) düzenlenen etkinlikleriyle doğa severlerin ilgi odağı olmaya devam ederek, bu kez alanında uzman liderler eşliğinde 18 kilometrelik zorlu Bozaniç etabı tamamladı.

Uzun zamandır kapalı ortamda yeşile hasret kalan doğa sevenler, huzuru Mihalgazi ilçesine bağlı Bozaniç dağında buldular. 35 kişinin katılım sağladığı doğa yürüyüşü etkinliğinde, doğa severler sıra dışı bir atmosferde doğa güzellikleri eşliğinde tabiatın kalbinde şehir stresi ve pandemi kâbusundan bir nebzede olsa uzaklaşmanın ferahlığını yaşadılar. Dağ yolunda 18 kilometrelik yolu geçen ekip, yaptığı yürüyüşten sonra kendilerini daha sağlıklı hissettiklerini belirttiler. Ayrıca ekip, bu tarz spor etkinlikleri metobolizmanın direncine katkı sağlamakla beraber toplum sağlığının gelişmesine sağlık harcamalarının azalmasına katkı sağladığı ifade ettiler.

Öte yandan ESDAĞ Kaptanı Gökay Konuk, pandemi döneminde doğa yürüyüşünün önemini hatırlattı. ESDAĞ tarafından düzenlenen her yürüyüşe vatandaşların katılabileceği belirten Konuk, “ESDAĞ olarak bizler de halkımıza doğada spor yaptırmak spor bilincini doğa sevgisini doğada yaşama ve mücadele etme kabiliyetlerini geliştirmek adına bu tarz etkinlikleri düzenliyoruz. Zorlu etapta katılımcılar ter döktüler ve epey yoruldular. Masa başından kalkıp bu tarz bir etkinlikte kilometrelerce yürümek hiçte kolay değil. Sık sık molalar vererek katılımcılarımıza bu rotayı tamamlatmayı başardık. Onlarda başarmanın verdiği mutlulukla hayatlarında belki de ilk kez yaşanmış bir anıyı hatıralarında kayıt altına aldılar. Dileyen herkes bizim etkinliklerimize katılabilirler ve aile ortamımızda saygı sevgi hoşgörü içerisinde doğayla iç içe yürümenin verdiği mutluluğa ortak olabilirler” dedi.

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