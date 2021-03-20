En çok yeni girişim Anadolu Üniversitesi mezunlarından

Startups. watch tarafından açıklanan verilere göre, 2020 yılında en çok yeni girişim ortaya koyan isimler Anadolu Üniversitesi mezunları oldu.

Verilere göre, Anadolu Üniversitesi, Ortadoğu Teknik ve Yıldız Teknik Üniversiteleri mezunları 2020 yılında en çok startup kuran üniversiteler olurken bu Üniversiteleri, Boğaziçi, İTÜ, İstanbul ve Koç Üniversiteleri takip etti.

Startups.watch verilerine göre, 2020 yılında geçen yıla oranla yatırımlar yüzde 31 arttı ve 165 startup, toplam 139 milyon dolar yatırım aldı. Startups. watch, Türkiye’deki tüm girişimci firmalar, teknoparklar, yatırımcılar, hızlandırma ve kuluçka merkezleri gibi ekosistemin oyuncularını bir araya toplayan güncel veritabanı ile yatırımcıların ve iş geliştirme uzmanlarının Türkiye’deki girişimleri, veri ve analizlerle takip edebilmesini sağlayan bir platform olarak hizmet veriyor.

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