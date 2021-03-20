Yağan yağmur ve bulaş riski bile Eskişehirlileri alışverişten alıkoyamadı

Hafta sonunu fırsat bilen Eskişehirliler, Korona virüse ve yağmura aldırış etmeden alışverişe çıktı.

Gün boyunca etkisini yer yer gösteren yağmura rağmen şehrin işlek caddelerindeki insan kalabalığı artıyor. Maskeye rağmen sosyal mesafeye pek de dikkat edilmemesi bulaş riskini arttırıyor. Eskişehir'in her geçen hafta artan vaka sayıları, hem hafta sonu yasağının yeniden gelmesi, hem de esnafların dükkânlarının kapanması riskini artırıyor. Eskişehir’de 814 Şubat tarihleri arasında her yüz binde görülen Korona virüs vaka sayısı 30,99 iken, tam bir ay sonra 612 Mart verileriyle bu rakam 74,59’a yükseldi. Vaka sayılarının iki kattan daha fazla artmasına rağmen hafta sonunu fırsat bilen vatandaşların alışveriş merkezleri ve mağazalar önünde kalabalık kuyrukların oluşturması, Eskişehir’deki Korona virüs salgınında üçüncü dalganın sinyalini veriyor.

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