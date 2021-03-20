TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Adana Demirspor: 1

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TFF 1. Lig’in 27. haftasında Eskişehirspor evinde Adana Demirspor’la 11 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar

25. dakikada ceza sahasında topla buluşan Hasan’ın sert vuruşunda top direkten döndü.

32. dakikada Yunus’un ara pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Mehmet’in sert şutunda kaleci Cengiz topu kornere çeldi.

66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan’ın sert şutunda kaleci Cengiz topu iki hamlede kontrol etti.

78. dakikada Furgan’ın pasında sağ kanatta topu alan Bedirhan’ın çektiği şutta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

80. dakikada Furgan’ın ceza sahasının dışından vuruşunda kaleci Zubas topu güçlükle kurtardı.

89. dakikada Adana Demirspor kontra atağında ceza sahasında Volkan’ın pasıyla buluşan Emircan, topu ağlara gönderdi. 01

90. dakikada ceza sahasındaki karambolde topu önüne alan Sezgin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 11



Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Burak Pakkan, Deniz Turgut, Mehmet Ali Akkor, Efe Tanrıverdi

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer xxx, Sezgin Coşkun xx, Furgan Polat xxx (Berkay Tanır dk. 84 ?), Bedirhan Altunbaş x, Onur Bayramoğlu xx (Tolga Yakut dk. 64 x), Buğra Çağlıyan xx, Furkan Balaban xx, Selman Çiftkanatlı x, Mevlüt Çelik xxx (Emir Yıldız dk. 90 ?), Kaan Gaman xx, Onur Arı x (İbrahim Halil Öner dk. 64 ?)

Yedekler: Mehmet Yiğit Uğur, Talha Erdoğan, Kaan Gül, Alperen Kocabaş, Bartu Göçmen

Teknik Direktör: Cengiz Seçsev

Adana Demirspor: Emilijus Zubas xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Sinan Kurt xx (Rangel dk. 61 x), Okan Alkan xx, Mehmet Akyüz xx (Volkan Şen dk. 81 ?), Süleyman Koç xx (Berk Yıldız dk. 61 x), Yunus Akgün xx, Hasan Kılıç xx (Traore dk. 82 ?), Sedat Şahintürk xx (Emircan Altıntaş dk. 76 x), Gökhan İnler xx, Joher Khadim Rassoul xx

Yedekler: Vedat Karakuş, Semih Güler, İzzet Çelik, Tolga Kalender, Samet Akaydın

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Emircan Altıntaş (dk. 89) (Adana Demirspor), Sezgin Coşkun (dk. 90+4) (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: Okan Alkan (Adana Demirspor) Cengiz Alp Köseer (Eskişehirspor) Berk Yıldız (Adana Demirspor) Selman Çiftkanatlı (Eskişehirspor) Yunus Akgün (Adana Demirspor)

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