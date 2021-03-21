Eskişehir’de kumarcılar bitmek bilmiyor

Eskişehir'de polis ekiplerinin onlarca operasyon düzenlediği kumar operasyonlarına bir yenisi eklenirken, korona virüs tedbirlerine uymayarak kumar oynayan 138 kişiye daha işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal, Hoşnudiye ve Erenköy mahallelerindeki 3 dernek binasına operasyon düzenledi. Bu binalarda 138 kişinin, sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadığı tespit edildi. Kumar oynadıkları tespit edilen 138 kişiye toplamda 434 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, dernek başkanları hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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