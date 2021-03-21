Park halindeki otomobili çalan şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de park halindeki otomobili, aynı marka ve modeldeki başka bir aracın plakasını takarak çaldığı iddia edilen 2 şüpheliden 1´i Ankara´da yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 71 Evler Mahallesi´nde park halindeki bir otomobilin çalınması üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından Ankara´dan otomobille gelen Şenol Ş. ve Özgür B.´nin hırsızlık şüphelisi olduğu tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları otomobile aynı marka ve modeldeki başka bir aracın plakasını takarak Ankara´ya götürdükleri belirlendi. Şüphelilerden 16 sabıkası olan Özgür B. (41), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir´de sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Özgür B., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve hırsızlık ile resmi belgede sahtecilik suçlarından 34 sabıkası olan diğer hırsızlık şüphelisi Şenol Ş.´yi (47) yakalama çalışmaları ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-03-21 11:51:38
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