Eskişehir´de 3 derneğe kumar baskını

ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince baskın yapılan 3 dernekte kumar oynarken yakalanan 138 kişiye 434 bin lira idari para cezası uygulandı.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstiklal, Hoşnudiye ile Erenköy Mahallesi´nde bulunan 3 dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık kararıyla baskın yapılan 3 dernekte 138 kişi kumar oynarken yakalandı. Kimlikleri tespit edilen 138 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 434 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. Dernek başkanları hakkında ise `kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-03-21 11:52:56
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